Eskişehirli Sporcular, U17 Austria Open'da Büyük Başarı Elde Etti

Eskişehirli Sporcular, U17 Austria Open'da Büyük Başarı Elde Etti
Eskişehirli sporcular, Avusturya'da düzenlenen U17 Austria Open turnuvasında Avrupa şampiyonlarını geride bırakarak şampiyonluk elde etti. Çift bayanlarda kazandıkları başarı ile Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılma hakkı kazandılar.

Eskişehirli sporcular, Avusturya'da düzenlenen U17 Austria Open turnuvasında Avrupa şampiyonlarını geride bırakarak önemli dereceler elde etti.

2-5 Ekim tarihleri arasında Avusturya'nın Mödling kentinde düzenlenen U17 Austria Open turnuvasında mücadele eden Eskişehirli sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Çift bayanlarda Avrupa şampiyonlarını mağlup ederek şampiyonluk kazanan ekip, tek bayanlarda ise üçüncülükle turnuvayı tamamladı. Elde edilen bu sonuçlarla birlikte sporcular, bu yıl İspanya'da yapılacak olan 17 yaş Avrupa Şampiyonası'na seri başı olarak katılma hakkı kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Avrupa yolculuğunda son durağa geldiklerini belirten takım, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
