Eskişehirli Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan'ın 4x400 metre karma bayrak takımı olarak şampiyonluk elde etmesini kutladı.

İzmir'de 22-24 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Atletizm Şampiyonası gerçekleşti. U23 Büyükler Türkiye Şampiyonasında, Eskişehirli atletizm sporcuları Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan 4x400 metre karma bayrak takımı, rakiplerini geride bırakarak zirveye çıktı. İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, "22-24 Ağustos'ta İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda; sporcularımız Orçun Tulum ve Muhammed Çağrı Akdoğan'ın da yer aldığı 4x400m karma bayrak takımımız, U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
