Eskişehirli okçular Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü

2026 Salon Puta Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular, Esma Ördek'in Türkiye altıncılığı ve takımın sekizinci olmasıyla önemli başarılar elde etti.

2026 Salon Puta Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, sergiledikleri performansla şehre gurur yaşattı.

Minik Kızlar kategorisinde Eskişehirli Esma Ördek, Kütahya'da yapılan şampiyonada Türkiye altıncısı olurken, Eskişehir takımı ise Türkiye sekizincisi olarak şampiyonayı tamamladı. Hafta sonu düzenlenen ve büyük bir heyecana sahne olan 2026 Salon Puta Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası toplamda 958 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca devam etti. Organizasyonda Eskişehir'i 23 sporcu temsil etti. Kız ve erkek ferdi ile takım kategorilerinde kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada Eskişehirli okçular hedefi tam isabetle vurdu.

Zorlu rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Eskişehirli sporcu Esma Ördek, Minik Kızlar Ferdi kategorisinde Türkiye altıncısı olarak kürsüye yakın bir başarı elde etti. Takım bazında da başarısını sürdüren Eskişehir ekibi, Minik Kızlar Takım kategorisinde Türkiye sekizinci olarak şehre dönmeyi başardı.

"Esma'yı, ailesini ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum"

Şampiyona sonrası sporcuların elde ettiği başarıları değerlendiren Eskişehir Takımı Başkanı Hasan Aktaş, geleceğin okçularının sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:

"Beş farklı branşta sürdürdüğümüz spor eğitimlerimizin en gurur verici meyvelerinden birini, Geleneksel Türk Okçuluğu sporcumuz Esma Ördek ile aldık. 2024 yılında başladığı bu yolculuğu disipliniyle taçlandıran sporcumuz; Okul Sporları'nda Türkiye dördüncüsü, Kütahya'daki Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye altıncısı olmuştur. Eskişehir'e bu büyük mutluluğu yaşatan Esma'yı, ailesini ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." - ESKİŞEHİR

