Eskişehirli Sporcular İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Eskişehirli Sporcular İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
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Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir Kadın Hentbol takımı namağlup şampiyon oldu. Ayrıca Beyza Nur Şahin turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Eskişehir Erkek Hentbol Takımı ise Türkiye 4'üncüsü oldu.

Eskişehirli sporcular Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da 6-13 Temmuz'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular büyük bir başarı yakaladı. Eskişehir Kadın Hentbol takımı turnuvada namağlup bir şekilde şampiyon oldu. Ayrıca Beyza Nur Şahin ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

Öte yandan Eskişehir Erkek Hentbol Takımı ise Türkiye 4'üncüsü oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise sporcuları bu başarılarından dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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