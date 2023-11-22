Eskişehirli Sporcular Free Flight Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli sporcular, İstanbul'da düzenlenen Free Flight (FF) Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası'nda 3 podyum aldı.

FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 20 Kasım tarihinde İstanbul Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonaya Eskişehirli sporcular da katılım gösterdi. Rakiplerine karşı başarılı performans gösteren sporcular, 3 podyum elde etti. Podyum elde eden sporculardan Bayezid Yıldırım ikinci, Özcan Çakar üçüncü, Alper Beşkardeşler ise dördüncülük elde etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda derece alan sporcular için tebrik mesajı paylaşıldı. - ESKİŞEHİR