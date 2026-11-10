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Eskişehirli milli karateci Miray Çankaya Sofya'da altın ve gümüş madalya kazandı

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Eskişehirli milli karateci Miray Çankaya Sofya'da altın ve gümüş madalya kazandı
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Sofya'da düzenlenen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda Eskişehirli milli sporcu Miray Çankaya, Takım Kumite'de altın, Ferdi Kumite'de gümüş madalya kazandı. Ata Ortaokulu öğrencisi Çankaya, iki madalyayla Türkiye'ye ve Eskişehir'e gurur yaşattı.

Bulgaristan'da düzenlenen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli milli sporcu Miray Çankaya, bir altın ve bir gümüş madalya kazanarak çifte başarı elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen WSF Avrupa Shotokan Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Ata Ortaokulu öğrencisi ve milli karateci Miray Çankaya, sergilediği performansla kürsüye çıktı. Şampiyona kapsamında Takım Kumite kategorisinde tatamiye çıkan genç sporcu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Ferdi Kumite kategorisinde de mücadele eden Çankaya, turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası organizasyondan iki madalyayla dönen başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle Türkiye'ye ve Eskişehir'e gurur yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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