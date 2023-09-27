Eskişehirli ikiz kardeşler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Eskişehirli ikiz kardeşler Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Eskişehirli ikiz kardeşler Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvasında şampiyon oldu.

Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlendi. Turnuvaya 22 ülkeden, 426 sporcu katıldı. Eskişehirli ikiz kardeşler Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen de turnuvada boy gösterdi. Çift bayanlar kategorisinde yarışan genç sporcular şampiyon olarak, altın madalyanın sahibi oldu. Kardeşlerin yaşadığı şampiyonluk dikkat çekti. - ESKİŞEHİR