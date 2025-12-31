Haberler

Eskişehirli milli sporcu ikizlerden Avrupa 3'üncüsü oldu

Eskişehirli milli sporcu ikizlerden Avrupa 3'üncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek Avrupa 3'üncülüğü elde ettiler.

Eskişehirli ikiz kardeşler Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, badminton branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, 29 Kasım - 8 Aralık 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Türkiye'yi temsilen Eskişehirli ikiz kardeşler Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen katılım sağladı. İkiz kardeşler, şampiyonada Avrupa 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Fenerbahçe'ye Süper Kupa öncesi çifte müjde

Fenerbahçelileri havalara uçuran haber
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi