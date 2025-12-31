Eskişehirli milli sporcu ikizlerden Avrupa 3'üncüsü oldu

Eskişehirli ikiz kardeşler Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, badminton branşında Avrupa 3'üncülüğü elde etti.

17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, 29 Kasım - 8 Aralık 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya, Türkiye'yi temsilen Eskişehirli ikiz kardeşler Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen katılım sağladı. İkiz kardeşler, şampiyonada Avrupa 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR