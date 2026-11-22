Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Söke 1970 Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak olan Eskişehirspor'a yayımladığı mesajla başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Söke deplasmanında sahaya çıkacak olan Eskişehirspor kafilesine destek verdi.

"Kalbimiz ve dualarımız her zaman olduğu gibi takımımızla"

Kırmızı-siyahlı ekibin sahadan galibiyetle ayrılacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin sevdası Kırmızı Şimşeklerimiz, bugün Söke deplasmanında yine zafer için sahada. Kalbimiz ve dualarımız her zaman olduğu gibi takımımızla. Söke 1970 Spor Kulübü karşısında mücadele edecek futbolcularımıza ve teknik heyetimize yürekten başarılar diliyorum. İnancınız tam, yolun sonu galibiyet olsun Eskişehirsporumuz. İnançla, azimle, hep birlikte galibiyete."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı