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Eskişehir Valisi Yılmaz, Altay maçı öncesi Eskişehirspor'a destek mesajı yayımladı

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bugün saat 19.00'da Altay ile oynanacak maç öncesi Eskişehirspor'a sosyal medyadan destek mesajı yayımladı. Vali Yılmaz, kentin takıma inancına ve birlik beraberlik ruhuna vurgu yaparak siyah-kırmızılı ekibe başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, bugün saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak Altay- Eskişehirspor karşılaşması öncesinde siyah-kırmızılı ekibe yayımladığı mesajla başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Nesine 3. Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Eskişehirspor için bir destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla siyah-kırmızılı ekibe başarılar dileyen Vali Yılmaz, kentin takıma olan inancına, birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

"Eskişehir'in kalbi bugün de sizinle atıyor"

Vali Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun sönmeyen ateşi, tribünlerin efsanesi, Kırmızı Şimşekler! Bugün Altay karşısında sahaya arkanızda inancıyla dimdik duran, sevincini de mücadelesini de bu takımla yaşayan koca bir şehirle çıkıyorsunuz. Eskişehir'in kalbi bugün de sizinle atıyor; armamıza duyulan o büyük sevgi, sizin en güçlü gücünüz. Es-Es ruhu asla pes etmeyi bilmez! 90 dakikada yüreğinizi sahaya dökün; her pasınızda inancımızı, her koşunuzda direncimizi, her golünüzde bu şehrin gururunu yaşatın. Vurduğunuz gol yolunuz, ulaştığınız zafer olsun! Yürekten başarılar Eskişehirspor! Kalbimiz, nefesimiz ve tüm desteğimiz sizinle! Es-Es-Es! Ki-Ki-Ki! Eski Eski Es! Eskişehirspor!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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