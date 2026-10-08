Eskişehir Valisi Yılmaz, 4-1'lik galibiyet sonrası Eskişehirspor'u tebrik etti

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, elde ettiği galibiyetin ardından Eskişehirspor'u, teknik heyeti ve taraftarları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Eskişehirspor, 1922 Akşehirspor SK'yi 4-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kazanılan maçın gurur ve sevincini paylaştığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"İşte bu, şimşekler gibi. Tebrikler kırmızı şimşekler. Sahada mücadele, tribünde coşku, yüreklerde Eskişehirspor sevdası. Bu muhteşem galibiyetin gururunu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Son düdükle birlikte Eskişehirspor aşkı yine sokaklara, tribünlere, gönüllere taştı. Takımımızın mücadelesiyle, büyük taraftarımızın bitmeyen desteğiyle şimşekler bir kez daha gürledi. Karşılaşma boyunca susmayan, takımını bir an olsun yalnız bırakmayan büyük Eskişehirspor taraftarına selam olsun. Siz coştukça bu arma daha da güçleniyor. Sahada ter döken futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Haydi kırmızı şimşekler, şimşekler gibi gürlemeye devam. Zaferler sizinle, yolumuz hep birlikte açık olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı