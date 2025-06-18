Eskişehir Stadyumu'na Prof. Dr. Fethi Heper'in ismi verildi

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu'nun isminin efsane futbolcu Prof. Dr. Fethi Heper ile taçlandırıldığını duyurdu. Hatipoğlu, stadyumun isminin Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlendiğini açıkladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Stadyumu isminin Eskişehirspor ve Milli Takımın efsane futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper'in ismiyle taçlandırıldığını açıkladı.

Milletvekili Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerimiz, Eskişehir Stadyumu'nun yeni ismiyle ilgili süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle neticelendirilmiş bulunmaktadır. Stadyumumuzun yeni ismi, Eskişehir'in yetiştirdiği kıymetli aydınlardan biri olan, Eskişehirspor ve Milli Takımımızın efsane futbolcusu, akademisyen kimliğiyle tüm yaşamını kentimize adamış değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Fethi Heper'in ismiyle taçlandırılmıştır. Bu anlamlı kararın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Prof. Dr. Fethi Heper'i sevgi ve saygıyla anıyoruz." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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