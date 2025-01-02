Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili isim PKK'nın silah bırakacağı tarihi açıkladı

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Kick Boks'ta 4 Madalya Kazandı

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Kick Boks'ta 4 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu, Kick Boks İl birinciliği müsabakalarında küçük ve yıldızlar kategorilerinde üç altın ve bir bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Okul müdürü Oktay Turinay, öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 'Kick Boks' müsabakalarında 4 madalya kazandı.

Okul Sporları kapsamında; 'Kick Boks' Eskişehir İl birinciliği müsabakalarında, Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencileri küçük ve yıldızlar kategorilerinde üç altın, bir bronz olmak üzere toplam dört madalya ile büyük bir başarıya imza attı. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Spor Faaliyetleri' programı kapsamında yer alan 'Kick Boks' Eskişehir İl birinciliği müsabakaları, Eskişehir Gökmeydan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Rakipleri karşısında küçük kızlar kategorisinde 5/A sınıfı öğrencisi Ravzanur Kaçan 47 kiloda, 5/C sınıfından Nehir Alper +47 kiloda 'Point Fight' dalında il birincisi oldular. Yıldız kızlar kategorisinde 8/D sınıfından Züleyha Dağdelen 'Kick Light' dalında il birincisi olurken, yine 8/D sınıfından yıldız erkekler kategorisinde Orçun Yıldırım 'Kick Boks' il üçüncüsü oldu.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 2Kick Boks' alanında madalya kazandıran öğrencilerimizi ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulda da küçük bir tören düzenlendik ve şampiyon öğrencilerimiz ödüllendirdik" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
img

Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
img

Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...) İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ocak Konak, Bornova, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ocak Gemlik, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef neden yok 2 Ocak Perşembe? MasterChef yeni bölüm ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.