Eskişehir Okullar Arası Yıldız Kızlar Hentbol Finalleri Tamamlandı

Eskişehir Okullar Arası Yıldız Kızlar Hentbol Finalleri Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla tamamlandı. Dr. Halil Akkurt Ortaokulu şampiyon oldu.

Eskişehir Okullar Arası Yıldız Kızlar Hentbol Finalleri tamamlanırken, Dr. Halil Akkurt Ortaokulu şampiyon oldu.

Okullar Arası Yıldız Kızlar Hentbol Finalleri Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla tamamlandı. Dr. Halil Akkurt Ortaokulu, final mücadelesinde karşılaştığı Org. Halil Sözer Ortaokulu'na karşı galip gelerek kupanın sahibi olurken, Org. Halil Sözer Ortaokulu ikincilik elde etti. Turnuvanın 3'üncülük kupasını alan okul ise Ata Ortaokulu'nu yenen Ahmet Sezer Ortaokulu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kürsü yapan takımlarımızı tebrik, katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR