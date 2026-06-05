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Eskişehirli Öğrenciler Bocce Türkiye Şampiyonası'ndan Dereceyle Döndü

Eskişehirli Öğrenciler Bocce Türkiye Şampiyonası'ndan Dereceyle Döndü
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Okul Sporları kapsamında Bursa'da düzenlediği Bocce Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Şehit Yunus Baykal Ortaokulu öğrencileri önemli başarılar elde etti. Eymen Berk Ünal Türkiye şampiyonu olurken, İbrahim Ağır ise Türkiye üçüncüsü oldu. Çok sayıda ilden katılımın olduğu şampiyonada Eskişehirli sporcuların bu başarısı kenti gururlandırdı.

Bocce Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eymen Berk Ünal Türkiye şampiyonu, İbrahim Ağır ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Okul Sporları' kapsamında Bursa'da Bocce Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Çok sayıda ilden katılım sağlanan şampiyonada Eskişehir'i Şehit Yunus Baykal Ortaokulu öğrencileri Eymen Berk Ünal ve İbrahim Ağır temsil etti. Önemli bir başarıya imza atan Ünal, Türkiye şampiyonu oldu. Ağır ise, Türkiye üçüncüsü olarak Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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