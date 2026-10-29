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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar atıcılık kupası düzenledi

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar atıcılık kupası düzenledi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Porsuk Spor Salonu'nda Havalı Silahlar Atıcılık Kupası düzenledi. Müsabakalarda sporcular hedefe en iyi atışı yapmak için kıyasıya mücadele etti ve İl Müdürlüğü katılımcıları tebrik etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemine yakışır bir atmosferde hayata geçirilen müsabakalarda sporcular, hedefe en iyi atışı yapabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılım sağlayan ve ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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