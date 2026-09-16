Eskişehir’den Hemsball’da Türkiye şampiyonluğu

Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Miraç Demirel, Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyona, 10-13 Eylül tarihlerinde Muğla'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den şampiyonaya katılan Miraç Demirel, Gençler B kategorisinde mücadele etti. Başarılı bir performans gösteren Demirel, Türkiye Şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı