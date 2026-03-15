Eskişehir'de sağlık çalışanlarının masa tenisi heyecanı

Eskişehir'de 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında sağlık çalışanlarının bir araya geldiği Masa Tenisi Turnuvası, final müsabakasıyla tamamlandı.

Sağlık çalışanlarının arasında dayanışmayı güçlendirmek ve sportif faaliyetleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvanın final karşılaşması, Çamlıca Kemal Unatıkan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Final müsabakasına İl Sağlık Müdürü Vekili Op. Dr. Ersin Işıldı ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sağlık çalışanları, sporun birleştirici gücüyle hem rekabet etti hem de keyifli anlar yaşadı. Final karşılaşmasının ardından dereceye giren sporcular tebrik edilirken, toplu hatıra fotoğrafı çekildi. - ESKİŞEHİR

