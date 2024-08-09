Eskişehir'de Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı. 36 kulüpten 361 sporcu, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde gerçekleşen şampiyonaya katılıyor. Şampiyonada bugün 1000 metre, yarın 500 metre ve 11 Ağustos Pazar günü de 200 metre final yarışları yapılacak.
Eskişehir'de düzenlenen "Intercity Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" başladı.
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle organize edilen Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti düzenlenen şampiyonaya, 36 kulüpten 361 sporcu katılıyor.
Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan şampiyonada, bugün 1000 metre, yarın 500 metre, 11 Ağustos Pazar günü de 200 metre final yarışları gerçekleştirilecek.