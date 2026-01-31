Genç sporcular Kick Boks ile zamanlarını sporla değerlendiriyor
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kick Boks antrenmanları, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda sürüyor. Genç sporcular, disiplin ve güçle hedeflerine kararlılıkla ilerliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda Kick Boks antrenmanları yapıyor. Disiplin, güç ve azim ile spor yaparak zamanlarını değerlendiren gençler, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor