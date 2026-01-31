Genç sporcular Kick Boks ile zamanlarını sporla değerlendiriyor

Eskişehir'de gençlere yönelik düzenlenen Kick Boks antrenmanları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu'nda Kick Boks antrenmanları yapıyor. Disiplin, güç ve azim ile spor yaparak zamanlarını değerlendiren gençler, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor. - ESKİŞEHİR