Eskişehir'de Genç A Erkek Futsal Müsabakaları Başladı

Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları genç sporcuların katılımı ile başladı.

Porsuk Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara genç futsalcılar katılım gösterdi. Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ise bu durumu sosyal medya hesaplarından paylaşarak genç sporculara başarılar dilerdi. Yayınlanan paylaşımda, "Tüm takımlara başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR