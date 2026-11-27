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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Genç A Bilek Güreşi Müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda başladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen müsabakalara kent genelindeki okullardan çok sayıda öğrenci sporcu katılım sağladı. Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etmeye başladı. Yetkililer, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen organizasyona katılan tüm öğrenci sporculara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı