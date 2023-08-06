Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 34 takım ve 354 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) iş birliğiyle Eskişehir'de düzenlenen "Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası" büyük bir heyecana sahne oldu.

Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası tamamlandı. EBB Sarısungur Göleti'nde 3-5 Ağustos arasında yapılan şampiyonaya, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 34 takım ve 354 sporcu katıldı.

Şampiyonada ilk gün 1000 m, ikinci gün 500 m yarışları yapıldı. Yarışların final etabı öncesi çok sayıda kategoride birincilik elde eden sporcular belirlendi. Son gün ise 200 m yarışları gerçekleştirildi.

Büyük mücadelenin yaşandığı finallerde dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını; Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe ve protokol üyeleri verdi.

Şampiyonaya katılan Azerbaycan takımına da teşekkür belgesi ve madalya takdim edildi.