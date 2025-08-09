Eskişehir'de Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen şampiyona, 45 kulüpten 602 sporcunun katılımıyla 4 gün sürecek. Organizasyon, 1000-500 metre elemeleriyle başladı ve 12 Ağustos'ta finallerle sona erecek.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Durgunsu Kano 2025 Türkiye Şampiyonası başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 45 kulüpten 602 sporcu katılıyor.

Başlangıcı 1000-500 metre elemeleriyle yapılan ve 4 gün sürecek organizasyon, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final ve kupa töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Spor
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.