Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu Yapıldı

Eskişehir'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turu, Vilayet Meydanı'ndan başladı.

Dede Korkut Parkı'nda sona eren bisiklet turuna İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Ramazan Şenol Cirit ile vatandaşlar katıldı.