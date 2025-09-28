Eskişehir'de Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası kapsamında saha çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde sahada eğitimlere aralıksız devam ettiklerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Paylaşımda, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kız futbol takımının etkinliklerde yer aldığı belirtilerek "Avrupa Spor Haftası'nda Sahadayız! Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kız futbol takımımız, sporun birleştirici gücünü sahaya taşıdı!" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR