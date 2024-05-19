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Eskişehir'de Atlı Cirit ile 19 Mayıs Bayramı Kutlandı

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Eskişehir'de 17 lisanslı sporcu ve 14 atın katılımı ile atlı cirit oynanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Müsabaka büyük ilgi gördü.

Eskişehir'de 17 lisanslı sporcu ve 14 atın katılımı ile atlı cirit oynanarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Tepebaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yağmur duasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, ata sporu olarak bilinen atlı cirit oynandı. 14 atın ve 17 lisanslı sporcunun kıyasıya puan almaya çalıştığı müsabaka, kalabalık izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi. Renkli müsabakayı vatandaşlar sık sık cep telefonları ile kaydettiği görülürdü. İzleyenler, ikram edilen yemek ve lokma tatlısında ise tatmayı ihmal etmedi.

"Takımımızı devamlı seyredebilirler"

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya etkinlikle alakalı, "Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla cirit takımımızla bir antrenman maçı yapalım dedik. Gelen misafirlerimize ciridi tanıtalım dedik. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gençliğe ve spora ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Biz de Atatürk'ün izinde ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Abdülhamit Han'ın izinde ata sporu ciriti yaşatmaya çalışıyoruz. Biz katılımdan çok memnunuz. Bu katılım bizi şaşırttı açıkçası. Biz bu köyde ilk defa cirit oynuyoruz. Daha da devamı geleceğini düşünüyoruz. Bu sene inşallah Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun çeyrek final turnuvalarını federasyon başkanımızla birlikte Eskişehir'e almayı planlıyoruz. Turnuvanın en azından çeyrek finalini Eskişehir'de oynatabilirsek ve bizim takımımız da burada oynarsa kent halkı ciridin ne olduğunu, ata sporunun, bizim kültürümüzün ve değerlerimizin neler olduğunu anlarlar. Burası bütün halkımıza açık. Vatandaşlarımız gelebilirler, burada çaylarını içebilirler. Takımımızı devamlı seyredebilirler" dedi.

Etkinlikler sonunda vatandaşlar atlarla fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir 19 Mayıs Gençlik Spor Spor Güncel Haberler

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