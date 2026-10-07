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Eskişehir'de Amatör Spor Haftası'nda Fethi Heper Salonu'nda flöre etkinliği yapıldı

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Eskişehir'de Amatör Spor Haftası'nda Fethi Heper Salonu'nda flöre etkinliği yapıldı
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Eskişehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda Eskrim Flöre müsabakaları yapıldı. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda 'Eskrim Flöre' etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları, çeşitli spor branşlarındaki programlarla devam ediyor. Bu çerçevede Prof. Dr. Fethi Heper Eskrim Salonu'nda sporcuların katılımıyla Eskrim Flöre müsabakaları yapıldı. Etkinlikte eskrim branşının kendine has heyecanı ve sporcuların mücadele ruhu sahaya yansıdı. Objektiflere renkli anların yansıdığı müsabakalar, sporcuların ve katılımcıların ilgisiyle tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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