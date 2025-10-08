Eskişehir'de 'Amatör Spor Haftası' açılış programı düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' açılış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, "Geçtiğimiz yıla göre lisanslı sporcu sayımız yaklaşık 2 bin artışla 8 bine yaklaşmış durumda. İlimizde 273 amatör spor kulübü faaliyet göstermekte ve sporun her branşında başarı hedefiyle çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaşta insanın fiziksel aktivite ve hareketli yaşama özendirmek, yeni sporcular kazandırmak amacıyla Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi. Haftanın açılış programı, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Vali Hüseyin Aksoy, sporun toplum sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

"Lisanslı sporcu sayımız yaklaşık 2 bin artışla 8 bine yaklaşmış durumda"

Amatör spor kulüplerinin önemli görevler üstlenerek gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sunduğunu belirten Vali Aksoy, "Eskişehir'de amatör sporların gelişmesi adına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Geçtiğimiz yıla göre lisanslı sporcu sayımız yaklaşık 2 bin artışla 8 bine yaklaşmış durumda. İlimizde 273 amatör spor kulübü faaliyet göstermekte ve sporun her branşında başarı hedefiyle çalışmalar yürütülmektedir. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde en az bir spor, sanat ya da müzik dalıyla ilgilenmesini teşvik eden özel projeler uyguluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Okul bahçelerine halı saha, voleybol ve basketbol sahaları kazandırarak çocuklarımızın daha çok spor yapabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Ayrıca, amatör spor kulüplerimizin faaliyetlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için yeni spor tesisleri yapım çalışmalarımız sürmektedir. Bu vesileyle Amatör Spor Haftası'nı kutluyor, tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Aksoy, uluslararası düzeyde müsabakalarda başarı sağlayan sporculara konuşmasının ardından plaket takdiminde bulundu. Artistik Cimnastik, Judo, Zumba ve Halk Oyunları gösterileri ile devam eden programda sporcular izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. - ESKİŞEHİR