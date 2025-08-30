Eskişehir'de Aileler Kick Boks Antrenmanında Buluştu

Eskişehir'de ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı ve nefes nefes kaldığı kick boks antrenmanında renkli anlar ortaya çıktı.

Kick boks antrenörü Mehmet Ömürlü, 30 Ağustos Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ömürlü, çocuklarını antrenmana gönderen aileleri spor salonuna davet ederek bir araya getirdi. Antrenmana katılan aileler ilk olarak ısınma hareketlerini yaptı. Isınmanın ardından antrenmana geçen aileler, kick boks tekniklerini öğrendi. Bazı velilerin nefes nefes kaldığı antrenman, sporun sağlık için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"Aileler kick boksu şiddet sporu olarak görüyorlar ama bu tamamen yanlış"

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan antrenör Mehmet Ömürlü, "Burada, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliği düzenledik. Hem zafer bayramını kutlamak hem de kick boksu tanıtmak için aileleri toplayarak bir antrenman yaptık. Bildiğiniz gibi aileler kick boksu şiddet sporu olarak görüyorlar ama bu tamamen yanlış. Biz de bu bilgiyi silmek için aileleri antrenmanda bir araya getirdik. Kick boksun nasıl bir spor olduğunu tanıtmak amaçlı bu etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

"Daha önce yapmadığımız hareketler bize biraz ağır geliyor, nefesimiz tükeniyor"

Kız ve erkek 2 çocuğunu kick boks antrenmanlarına gönderen baba Mehmet Koçak, "2 senedir burada çalışıyorlar. Gayet güzel ilerleme kat ettiler. Bugün ben de katıldım. Gerçekten insana bayağı bir faydası var. Hem ruhsal hem de bedensel olarak çok güzel oluyor. İnsan kendisini rahat, güvende hissediyor. Diğer ailelere de çocuklarını spora göndermelerini tavsiye ederim. Neden? Çünkü çocukların kendilerine özgüveni oluyor, daha iyi iletişim kurmaya başlıyorlar. Hocamız bize bilmediğimiz, daha önce yapmadığımız hareketleri öğretiyor. Bu da bize biraz ağır geliyor, nefesimiz tükeniyor" şeklinde konuştu.

"Babam biraz nefes nefese kaldı, bence bunun sebebi sigara"

Mehmet Koçak'ın 14 yaşındaki oğlu Miraç Kasım Koçak ise, şunları söyledi:

"2 senedir burada kick boks yapıyorum. Babam bugün antrenmana geldi. Ailelerin kick-boks öğrenmesi güzel bir şey. Babamla boks yaptık, hoca ona teknik öğretti. Ben bayağıdır geldiğim için hoca nefesimizi açmak için her türlü koşu veya hız tekniklerini öğretti. Babam ise biraz nefes nefese kaldı. Bu bence sigaradan dolayı. Sigara da kötü bir şey." - ESKİŞEHİR