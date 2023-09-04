Eskişehir'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Şampiyonluk Sevinci

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştığı Sırbistan maçını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekrandan takip eden Eskişehirliler, büyük bir sevinç yaşadı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştığı Sırbistan ile oynadığı karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekrandan takip eden Eskişehirliler şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan 2023 CEV Avrupa Şampiyonasında A Milli Kadın Voleybol Takımının şampiyonluk yolcuğunu kurduğu dev ekran ile Eskişehirlilerle paylaştı.

Çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerini dev ekrandan açık alanda takip eden Eskişehirliler, son yılların en özel görüntülerine imza attılar. Kum Saha Parkı'na kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemek üzere gelen Eskişehirliler, maçı Türk bayrakları ve milli takım formalarını giyerek takip ettiler.

Alanda toplanan Eskişehirliler, Filenin Sultanları'nın final heyecanına Eskişehir'den ortak olurken, büyük heyecana sahne olan maç boyunca Türk bayrakları, alkışlar ve tezahüratlarla A Milli Kadın Voleybol Takımını desteklediler. Milli Takımın Avrupa Şampiyonluğu'na ulaşmasıyla birlikte alanda büyük sevinç yaşandı. Eskişehirliler, şampiyonluk sevincini müzikler ve marşlar eşliğinde uzun süre coşkuyla kutladılar.