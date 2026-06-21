Haberler

Pedal sporcuları Eskişehir'de podyum için yarıştı

Pedal sporcuları Eskişehir'de podyum için yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1. Bölge 2. Etap Yol Bisikleti Yarışları, Eskişehir'in Yenikent bölgesinde 8 kategoride 102 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1. Bölge 2. Etap Yol Bisikleti Yarışları, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Eskişehir, hafta sonu prestijli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun ulusal takviminde yer alan 1. Bölge 2. Etap Yol Bisikleti Yarışları, Yenikent bölgesinde yapıldı.

Mücadele 8 kategoride yapıldı

Yenikent'in zorlu ve dik parkurlarında gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli pedal sporcuları katıldı. Toplamda 102 sporcunun start aldığı organizasyonda, yarışmacılar 8 farklı kategoride podyuma çıkabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Çevre sakinlerinin de yol kenarlarından ilgiyle takip ettiği yarışlarda sporcular, hem rakipleriyle hem de zorlu parkur şartlarıyla mücadele etti. Federasyon yetkilileri, Eskişehir'in bisiklet sporuna olan yatkınlığına ve Yenikent bölgesinin bu tarz etaplar için oldukça elverişli olduğuna dikkat çekti.

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından organizasyon tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor

40 yıldır dağda tek başına! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile