Eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının Yıl Dönümünde Anıldı
Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Törende Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı ve dualar edildi.
Bordo-mavili kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran Mustafa Şamil Ekinci için İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında anma töreni düzenlendi.
Törene, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Engin Çınar ile Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma töreninde Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı, dualar edildi.