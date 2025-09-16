Haberler

Eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının Yıl Dönümünde Anıldı

Eski Trabzonspor Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının Yıl Dönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde İstanbul'da düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Törende Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı ve dualar edildi.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Mustafa Şamil Ekinci, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.

Bordo-mavili kulübe 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazandıran Mustafa Şamil Ekinci için İstanbul Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında anma töreni düzenlendi.

Törene, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Mustafa Cem Aşık, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, eski futbolculardan Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Engin Çınar ile Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde Ekinci'nin kabrine çelenk bırakıldı, dualar edildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var

Galatasaray'dan Barış'a yeni teklif! Tek şartları var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.