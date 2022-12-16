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Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Caner Erkin'in yeni adresi şaşırttı

Spor Haberleri

Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bırakan Medipol Başakşehir, boşluğu çabuk doldurdu. Başakşehir, Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Caner Erkin'le söz kesti.

Medipol Başakşehir'de 7-0'lık Galatasaray hezimetinden sonra ilk fatura Hasan Ali Kaldırım'a kesildi. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali'nin yerini çabuk doldurdu.

Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Süper Lig devi, Caner Erkin'le söz kesti

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Akşam'ın haberine göre Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheseden Caner Erkin ile prensipte anlaştı. Hasan Ali Kaldırım'ı takımdan göndermeye hazırlanan İstanbul temsilcisi, şu an bir kulübü bulunmayan Caner Erkin'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Süper Lig devi, Caner Erkin'le söz kesti

BEŞİKTAŞ SON SÖZÜ SÖYLEMEDİ

Beşiktaş, Caner Erkin'le anlaşıldığı iddialarına son zamanlarda net bir cevap vermedi. Sol bek ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Caner için son bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Emre Belözoğlu Caner Erkin Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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