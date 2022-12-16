Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Caner Erkin'in yeni adresi şaşırttı

Medipol Başakşehir'de 7-0'lık Galatasaray hezimetinden sonra ilk fatura Hasan Ali Kaldırım'a kesildi. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali'nin yerini çabuk doldurdu.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Akşam'ın haberine göre Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheseden Caner Erkin ile prensipte anlaştı. Hasan Ali Kaldırım'ı takımdan göndermeye hazırlanan İstanbul temsilcisi, şu an bir kulübü bulunmayan Caner Erkin'i kadrosuna katmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ SON SÖZÜ SÖYLEMEDİ

Beşiktaş, Caner Erkin'le anlaşıldığı iddialarına son zamanlarda net bir cevap vermedi. Sol bek ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Caner için son bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.