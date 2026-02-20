Haberler

Eski Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın ifadesi ortaya çıktı

Eski Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın ifadesi ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Survivor şampiyonu Adem Kılıççı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kılıççı, evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Survivor şampiyonu ve milli sporcu Adem Kılıççı'nın ifadesine ulaşıldı. Kılıççı, Trabzon'daki ikametinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunmadığını belirtti.

'BİR DEFAYA MAHSUS KULLANDIM ''


İfadesinde, kardeşini bir hafta önce kanser nedeniyle kaybettiğini belirten Kılıççı, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle bir defaya mahsus esrar kullandığını söyledi. Kan, kıl ve idrar örneklerinin alındığını ifade eden Kılıççı, sonuçların Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacağını kaydetti.

'Ben Trabzon'da iken ikametimde arama yapılmıştır. Herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Benim kardeşim bir hafta önce kanser nedeniyle vefat etti. Onun verdiği üzüntüyle bir defaya mahsus esrar kullanmıştım. Kan, kıl ve idrar örneklerimde alındı. Adli Tıp'ta sonuç çıkacaktır. Pişmanım.'

Eski Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın ifadesi ortaya çıktı

TELEFON ŞİFRESİ AÇIKLAMASI

Emniyete telefon şifresini vermediğine yönelik iddialara da değinen Kılıççı, bu kararının sebebinin şahsi bilgilerinin yayılmasını engellemek olduğunu savundu. Serbest bırakılmayı talep ettiğini belirtti.

Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı 'yalnız' kaldı

Savaşta dengeleri değiştirecek karar! İran'a karşı "yalnız" kaldı
Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?

Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu

Kahve almaya gitti, bir anda dünyanın en zengin kadını oldu
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...

Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti

Kadıköy'de gecenin özeti
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından çıkanlar şoke etti
Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek

Böyle giderse bir sonraki seçimi göremeyecek
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu

İlk türbanlı vali, bakan yardımcısı oldu