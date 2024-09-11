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Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti

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Kenya'nın ünlü atletlerinden Dickson Ndiema, eski sevgilisi Rebecca Cheptegei'yi benzin döküp yaktı. Cheptegei hayatını kaybederken daha sonra aldığı yanıklar sonucunda Dikson Ndiema da yaşamını yitirdi.

Kenya'nın ünlü atletlerinden eski erkek arkadaşının üzerine benzin dökerek yaktığı 33 yaşındaki maraton koşucusu Rebecca Cheptegei'nin geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmesinin ardından, aldığı yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

O DA YANMIŞTI

Rebecca Cheptegei tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kenya'da 1 Eylül'de meydana gelmişti. Ndiema, Cheptegei'nin üzerine benzin dökerek onu ateşe vermiş, bu saldırı sonrası her iki taraf da ciddi yanıklar almıştı.

KENDİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Cheptegei, 5 Eylül'de hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Saldırgan Ndiema ise yüzde 30'dan fazla yanıkla yoğun bakıma alınmıştı. BBC'nin haberine göre, Ndiema, hastanede tedavi altında bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Olay, hem Uganda'da hem de uluslararası spor camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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