Eski Rus futbolcu Mostovoy, Tedesco'yu yerden yere vurdu

Rus futbolunun önemli efsaneleri arasında yer alan 57 yaşındaki eski futbolcu Alexander Mostovoy, Fenerbahçe'nin göreve getirdiği Domenico Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mostovoy, Tedesco'nun oyun planını eleştirdi.

''UZUN SÜRE KALAMAZ''

Tedesco'nun Fenerbahçe'de uzun süre kalamayacağını söyleyen Alexander Mostovoy, ''Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'de uzun süre kalmayacağından eminim. Spartak Moskova'da onun futbolunu izlemekten herkes nefret ediyordu. Kendisini hiçbir zaman geliştiremedi.'' dedi.

''BELÇİKA ONUNLA 2 YIL KAYBETTİ''

Sözlerine devam eden eski Rus futbolcu, ' ' Belçika'ya davet edildiğinde tüylerim diken diken oldu. Bu nasıl oldu anlamadım. Belçika onunla 2 yıl kaybetti. Böyle insanların futbolda iş bulmasına inanamıyorum. Herkesle sorun yaşıyor.'' ifadelerini kullandı.