Eski NFL oyuncusu Darron Lee "cinayet şüphesiyle" gözaltına alındı
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) eski oyuncusu Darron Lee "kız arkadaşını öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı. Lee, cinayet şüphesi ile yapılan soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta mahkemeye çıkacak.
- Eski NFL oyuncusu Darron Lee, Tennessee eyaletinde bir kadının ölümü nedeniyle cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
- Lee'nin 11 Şubat'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.
- Lee, 2023 yılında darp ve aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan ve delilleri karartmakla suçlanan 31 yaşındaki Lee'nin 11 Şubat'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.
DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Hamilton Bölgesi Şerif Ofisi'nin açıklamasında "Ön bulgular, kurbanın ölümünün bir cinayet sonucu olduğunu göstermektedir." denildi.
New York Jets tarafından 2016 yılında ilk turda seçilen Lee, NFL'deki son maçına 2020'de Buffalo Bills formasıyla çıktı. Lee'nin Jets ile yaptığı 4 yıllık sözleşme, disiplinsizlik ve düşük performans gerekçesiyle 2019 yılında feshedildi.
Super Bowl'u 2020 yılında kazanan Kansas City Chiefs kadrosunda yer alsa da maçta forma giymeyen Lee, 2023 yılında darp ve aile içi şiddet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.