Eski Milli Sporcu Ozan Önen, Saros Körfezi'nde Rekor Akya Avladı

Çanakkale Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla dalış yapan eski milli sporculardan rekortmen dalgıç Ozan Önen (43), Saros Körfezi açıklarında 130 santimetre boyunda, 22 kilogram ağırlığında akya avladı.

Çanakkale'de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 20 Ağustos'ta tarihinde Saros Körfezi'ndetrofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz 15 metreye dalan Önen, akya sürüsüyle karşılaştı. Sürüdeki 22 kilogram ağırlığında ve 130 santimetre uzunluğundaki akyayı zıpkınla avlayan Önen, o anları su altı kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Saroz Körfezi açıklarında avlanırken güzel bir sürüyle karşılaştığını belirten Ozan Önen, "Bir akya sürüsü karşılaştım. Tahmin ediyorum 12 parçalık, böyle ortalama 20 kilo civarı balıklardı. İçlerinden bir tanesini seçerek atışımı yaptım. Kısa bir mücadele sonrası avı tamamlamak nasip oldu" dedi. - ÇANAKKALE