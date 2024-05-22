Üye Girişi
Haberler

Eski Milli Güreşçi Yusuf Demir'in Cenazesi Suluova'da Toprağa Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 89 yaşında hayatını kaybeden eski milli güreşçi Yusuf Demir'in cenazesi, Suluova ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Demir, Türk bayrağı ve milli takım eşofmanıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

??????? Amasya'da 89 yaşında yaşamını yitiren eski milli güreşçi Yusuf Demir'in cenazesi, Suluova ilçesinde toprağa verildi.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Demir, dün hayatını kaybetti.

Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve milli takım eşofmanının konulduğu Demir'in cenazesi, Suluova Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Demir'in cenazesi, Dereköy köyünde toprağa verildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, gazetecilere, Yusuf Demir'in amcası olduğunu belirterek, "Benim ve gençlerin güreşte idolümüzdü. Yusuf amcam ailemizde ilk milli olan, Kırkpınar ve milli takımda ilk başarılara imza atan büyük bir sporcuydu. Ailemizin, güreş camiamızın ve ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Cenazeye, Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Spor

Yusuf Demir Milli Takım Suluova Amasya Yaşam Spor Güncel Haberler

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Mehmed Ali Kağıtçı kimdir? Mehmed Ali Kağıtçı kaç yaşında, nereli? Mehmed Ali Kağıtçı hayatı ve biyografisi! Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek? Yaprak Dökümü'nde Cem neden öldü? Yaprak Dökümü'nde Cem karakterinin ölüm sebebi ne? 23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri
Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title