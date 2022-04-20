Eski milli futbolcu Tanju Çolak: Cumhurbaşkanını seviyorum ama siyaseten AK Parti tarafında değilim artık

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programına konuk olan eski futbolcu Tanju Çolak, programda seçimlerdeki adaylık süreçlerinden bahsederken eskisi gibi düşünmediğini belirterek "Siyaseten AK Parti tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" dedi.

"DEĞERİMİZİ KABULLENEN BİR TARAFTA OLMAK İSTİYORUM"

Çolak, "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi, saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı, biraz değer ya" ifadelerini kullandı. Tanju Çolak, "Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" dedi.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında İzmir'in Urla ilçesinde AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Çolak, 2015 genel seçimlerinde de İstanbul'dan AK Parti milletvekili aday adayı olmak istemiş; ancak aday gösterilmemişti. Çolak, 2018 yılındaki 24 Haziran seçimlerinde İzmir'den AK Parti İzmir 1'inci bölgeden milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ve vekillik için şansını yeniden denemişti.

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