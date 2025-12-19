Haberler

Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu Ediz Baksi, balkon kazasında hayatını kaybetti
Güncelleme:
58 yaşındaki eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, dördüncü kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi, İzmir'de 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
  • Ediz Baksi, Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan ve A Milli Takım'da oynamış bir sporcuydu.
  • Ediz Baksi, basketbolu bıraktıktan sonra İzmir'de gıda sektöründe faaliyet gösteren mekanların kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

İzmir'de yaşanan acı olayda eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

DÖRDÜNCÜ KATTAKİ DAİRESİNİN BALKONUNDAN DÜŞTÜ

Olay akşam saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak'ta meydana geldi. Eski milli basketbolcu ve iş insanı Baksi, henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki dairesinin balkonundan düştü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Baksi, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baksi, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım'da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir'de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor


