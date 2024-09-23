Üye Girişi
Haberler

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayatını kaybetti. Bosna Hersek'teki aile evinde cansız bedenine ulaşılan Pars, intihar ederek yaşamına son verdi. Milli forma ile EuroBasket 2001'de final oynamış eski milli sporcu, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi birçok önemli kulüpte forma giymişti.

Eski milli basketbolcu Asım Pars, 48 yaşında hayata veda etti. Bosna Hersek'in Tuzla kantonu Tojsici mahallesinde bulunan aile evinde cansız bedenine ulaşılan Asım Pars'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

İNTİHAR ETTİ

Tuzla Kantonu İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.40 civarında Kalesija Polis Karakolu, Asım'ın Tojsici'de bulunan evinde intihar ettiğine dair bir ihbar aldı. Polis memurları, Asım'ın kendini asarak intihar ettiğini doğruladı" denildi ve intiharın nedeninin daha sonra belirleneceği bildirildi.

Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti

BASKETBOL KARİYERİ

Milli forma ile EuroBasket 2001'de final oynayan Asım Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin ve Erdemirspor formalarını da giydi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Anadolu Efes Galatasaray Basketbolcu Fenerbahçe EuroBasket Basketbol Asım Pars Türkiye 3-sayfa Yaşam Spor

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500

Yorumlar (1)

isa yatar:

Yapma Asım bu Dünya'da başımıza gelenlere sabretmemiz lazım biraz dayanamalım

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Asım Pars neden intihar etti? Asım Pars kimdir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri ne zaman? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar ve Recep ayı başlangıcı ne zaman 2025? Şeyda Yılmaz neden öldü? Şehit Polis Şeyda Yılmaz kim öldür ve nasıl vefat etti? Galatasaray- PAOK maçı ne zaman? Galatasaray- PAOK UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Az önce deprem mi oldu? 23 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İnci Taneleri ne zaman başlayacak? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });