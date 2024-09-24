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Eski Milli Basketbolcu Asım Pars Hayatını Kaybetti

Eski Milli Basketbolcu Asım Pars Hayatını Kaybetti
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Bosna Hersek'in Kalesija kentinde evinde ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Spor dünyasından pek çok kişi, Pars'ın kaybı için başsağlığı mesajları gönderdi.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde dün ölü bulunan eski milli basketbolcu Asım Pars, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Atik Camisi'nde düzenlenen törene Pars'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Pars ile aynı yıl 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında kariyerine başlayan eski milli basketbolcu Nedim Dal, Türkiye'den sayısız başsağlığı mesajı aldığını söyledi.

Dal, Pars ile kardeş gibi olduklarını belirterek, "Hiç düşmanı olmadı. Kariyeri, karakteri ve davranışları için olumsuz bir şey duyamazsınız." dedi.

Asım Pars'ın bir diğer eski takım arkadaşı Amir Delalic de bir süre Hırvatistan'da aynı takımda oynadıklarını ifade ederek, Pars'ın ölüm haberine son derece üzüldüğünü söyledi.

Pars, dün Kalesija'daki evinde ölü bulunmuştu.

Basketbol kariyerine Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye gelmişti.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giymişti.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Spor

Basketbolcu Asım Pars Basketbol Yaşam Spor

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