Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

AA - Juan Sebastian Arias Rodriguez - Spor
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Ülkesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, son yolculuğuna uğurlandı.

Ülkesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, son yolculuğuna uğurlandı. Törene Rincon'un bir çok seveni ile birlikte eski takım arkadaşları da katıldı.

Freddy Rincon'un hayatı

Napoli, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians ve Santos gibi ekiplerde görev alan orta saha oyuncusu Rincon, üç Dünya Kupası'nda (1990, 1994, 1998) sahaya çıktığı Kolombiya Milli Takımı ile 84 maçta 17 gol atmıştı.

Dünya Kupası'nda 10 maçta forma giyen Kolombiya'nın eski kaptanlarından Rincon, turnuvada Carlos Valderrama ile ülkesinin en fazla görev yapan oyuncusu konumunda bulunuyordu.

Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

Eski Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon son yolculuğuna uğurlandı

AA / Juan Sebastian Arias Rodriguez - Spor

Dünya Kupası, Real Madrid, Kolombiya, Milli, Spor, Haberler

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