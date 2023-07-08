Eski halini unutun! Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor burun estetiğiyle bambaşka biri oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, burun estetiği oldu. 25 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası fotoğrafında yüzünün oldukça değiştiği görüldü. Koruyucu bir maske kullanan Mor, sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alıyor.

Geçen sene saç ektiren Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Mor, bu sene de burun estetiği yaptırdı. Yetenekli futbolcunun ameliyat sonrası çekilen fotoğrafında simasının oldukça değiştiği görüldü.

KORUYUCU MASKE TAKIYOR

Hazırlık kampı kapsamında özel bir turnuva için Rusya'ya giden Fenerbahçe kafilesinde bulunan Emre Mor, koruyucu maskeyle burada oynanacak maçlara çıkabilecek.

9 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Emre Mor geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Emre Mor'un son hali: