Haberler

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, futbol gündemine bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.

  • Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, bir Süper Lig kulübünün küme düşürülebileceğini iddia etti.
  • Bitnel, hangi kulübün küme düşürülebileceğini açıklamadı.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in "Süper Lig'den bir kulüp için küme düşürülme kararı verilebilir" sözleri futbol gündemine bomba gibi düştü. Bitnel'in açıklaması sonrası gözler olası disiplin süreçlerine çevrildi.

ESKİ HAKEMDEN DİKKAT ÇEKEN "KÜME DÜŞÜRME" ÇIKIŞI

Türk futbolunda tartışmalar sürerken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklama gündem yarattı. Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.

Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

KULÜP İSMİ VERMEDİ, MERAK ARTTI

Bitnel'in açıklamasında hangi kulübü işaret ettiğine dair bir detay paylaşmaması, iddianın etkisini artırdı. Sosyal medyada çok sayıda kulüp üzerinden yorumlar yapılırken, konunun hangi dosya veya süreçle ilgili olabileceği merak konusu oldu.

GÖZLER OLASI HUKUKİ VE DİSİPLİN SÜREÇLERİNDE

Açıklamanın ardından "küme düşürme" gibi ağır bir yaptırımın hangi gerekçelerle gündeme gelebileceği tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, federasyon ve ilgili kurulların olası adımlarını yakından takip ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCHP Savar:

Galatasaray

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

İLLEGALSPORKULÜBÜ kasaya sokmak için daha kimlerin altna yatacak...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Göz korkutmak için EYÜP sporu düşürecekler zaten düşeceklerdi şimdi hiç olmazsa krallık yapıp diğer kulüpler korksun imajı verilecek.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdb9fgmkfrv:

Kasımpaşa

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Futbolu izlemek ahmaklık çünkü şüpheli oyun insanın onurunu zedeliyor. Hain takımlar ve oyuncular cok fazla var. Maaştan çok şike ve hainlikten kazanç sağlıyorlar.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi