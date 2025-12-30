Eski hakemden bomba iddia: Süper Lig'den bir kulüp küme düşürülebilir

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in "Süper Lig'den bir kulüp için küme düşürülme kararı verilebilir" sözleri futbol gündemine bomba gibi düştü. Bitnel'in açıklaması sonrası gözler olası disiplin süreçlerine çevrildi.

ESKİ HAKEMDEN DİKKAT ÇEKEN "KÜME DÜŞÜRME" ÇIKIŞI

Türk futbolunda tartışmalar sürerken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklama gündem yarattı. Bitnel, "Çok yakında bir Süper Lig kulübü için küme düşürülme kararı verilebilir" ifadelerini kullandı.

KULÜP İSMİ VERMEDİ, MERAK ARTTI

Bitnel'in açıklamasında hangi kulübü işaret ettiğine dair bir detay paylaşmaması, iddianın etkisini artırdı. Sosyal medyada çok sayıda kulüp üzerinden yorumlar yapılırken, konunun hangi dosya veya süreçle ilgili olabileceği merak konusu oldu.

GÖZLER OLASI HUKUKİ VE DİSİPLİN SÜREÇLERİNDE

Açıklamanın ardından "küme düşürme" gibi ağır bir yaptırımın hangi gerekçelerle gündeme gelebileceği tartışılmaya başlandı. Futbol kamuoyu, federasyon ve ilgili kurulların olası adımlarını yakından takip ediyor.