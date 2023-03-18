Eski hakem, Konya-Galatasaray maçında verilen karara inanamadı: Korkunç bir görüntü

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın henüz ilk çeyreğinde Ahmet Oğuz, sarı-kırmızılı futbolcu Dubois'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görmüştü. Kartın rengi tartışma yaratırken yayıncı kuruluş ekranlarında 3 hakem yorumcusu da pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım yaptığı değerlendirmede müdahalenin çok sert olduğunu ifade ederken, "Korkunç bir görüntü var burada. Bileğinin kırılmaması büyük şans olmuş." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ise hakem Zorbay Küçük'ün kart tercihi tartışma yarattı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN KART TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mücadelenin 15. dakikasında Ahmet Oğuz, Leo Dubois'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştı. Hakem Zorbay Küçük'ün kart tercihi tartışma konusu olurken futbol kamuoyunda birçok yorumcu pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi.

"KIRMIZI KART GEREKİRDİ"

Yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında yorumcular Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, pozisyonun tartışması kırmızı kart gerektirdiğini belirtti. Yıldırım yaptığı yorumda, "Korkunç bir görüntü var burada. Bileğin döndüğünü de maalesef görüyoruz. Bilek esniyor. Bu, oyuncu sağlığı için ciddi faullü oyundur. Bu pozisyondan dolayı OFR ve kırmızı kart gerekirdi fikrindeyim." dedi.