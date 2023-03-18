Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski hakem, Konya-Galatasaray maçında verilen karara inanamadı: Korkunç bir görüntü

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın henüz ilk çeyreğinde Ahmet Oğuz, sarı-kırmızılı futbolcu Dubois'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görmüştü. Kartın rengi tartışma yaratırken yayıncı kuruluş ekranlarında 3 hakem yorumcusu da pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini belirtti. Bülent Yıldırım yaptığı değerlendirmede müdahalenin çok sert olduğunu ifade ederken, "Korkunç bir görüntü var burada. Bileğinin kırılmaması büyük şans olmuş." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası ise hakem Zorbay Küçük'ün kart tercihi tartışma yarattı.

ZORBAY KÜÇÜK'ÜN KART TERCİHİ ELEŞTİRİLDİ

Mücadelenin 15. dakikasında Ahmet Oğuz, Leo Dubois'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştı. Hakem Zorbay Küçük'ün kart tercihi tartışma konusu olurken futbol kamuoyunda birçok yorumcu pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirdi.

Eski hakem, Konya-Galatasaray maçında verilen karara inanamadı: Korkunç bir görüntü

"KIRMIZI KART GEREKİRDİ"

Yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında yorumcular Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, pozisyonun tartışması kırmızı kart gerektirdiğini belirtti. Yıldırım yaptığı yorumda, "Korkunç bir görüntü var burada. Bileğin döndüğünü de maalesef görüyoruz. Bilek esniyor. Bu, oyuncu sağlığı için ciddi faullü oyundur. Bu pozisyondan dolayı OFR ve kırmızı kart gerekirdi fikrindeyim." dedi.

Seçim Sonuçları

Haberler.com - Spor

Galatasaray Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title