Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu

Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
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Gençlerbirliği'nde yeni transfer Onyekuru, ilk antrenmanına çıktı. Yıldız oyuncu, Galatasaray'da takım arkadaşı olan Peter Etobo ile 5 yıl aradan sonra aynı takımda buluştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde ilk antrenmanına çıktı. Kulübün açıklamasına göre,

ONYEKURU KAMPA KATILDI

Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya dönen Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanına yeni transfer Onyekuru da katıldı. Yeni sezon hazırlıkları için 17 Temmuz'da Bolu'da kampa giren ve son hazırlık maçını oynayan başkent ekibi, Ankara'ya döndü. İkinci hazırlık maçını dün İran ekiplerinden Tractor FC ile oynayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bugün yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Nijeryalı oyuncu Onyekuru, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

5 YIL SONRA AYNI TAKIMDALAR

Öte yandan Onyekuru, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Peter Etebo ile 5 yıl aradan sonra aynı takımda bir araya geldi. Antrenmanda sık sık diyalog içine giren ikilinin idman sırasında da birçok anda karşı karşıya geldiği görüldü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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