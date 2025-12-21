Haberler

Milan Baros ile Lucas Podolski, RAMS Park'ta

Milan Baros ile Lucas Podolski, RAMS Park'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcuları Milan Baros ve Lukas Podolski, Kasımpaşa ile oynanan maçı stadyumdan izleyerek taraftarlarla buluştu. Baros, tribünde tezahüratlara katılırken, Podolski de eski günleri yad etti.

Galatasaray'ın eski futbolcuları Milan Baros ve Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Yapay zekayı haklı çıkarmak için yarışıyorlar: Düğünde kan aktı!
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
title